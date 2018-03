Gerard Duelo parla aquest vespre a la FUB sobre les criptomonedes i el seu impacte en l'economia

Gerard Duelo, un dels creadors del croat, la nova moneda virtual catalana, serà aquest dimarts al vespre a la FUB per parlar sobre les criptomonedes i el seu impacte en l'economia. La xerrada de Duelo, organitzada per la Fundació Althaia i moderada pel director de Regió7, Marc Marcè, tindrà lloc de 2/4 de 7 a 2/4 de 8 del vespre a l'edifici FUB 2 i porta per títol «El paper de les criptomonedes en l'entorn social».

Què són exactament les criptomonedes? Quina és la diferència entre el diner virtual i el convencional? Què és el croat i com funciona? Com es fixa el valor d'aquesta moneda virtual? Aquestes són algunes de les qüestions a les quals donarà resposta Duelo.

En acabar la xerrada, l'ambaixador del croat i empresari del sector immobiliari farà una donació en aquesta moneda a la Fundació Althaia en benefici del seu nou hospital de dia d'oncologia i hematologia.