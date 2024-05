El nombre de dones directives continua a la baixa i és de només el 15,6% a l'Estat

El nombre de dones directives continua a la baixa per tercer any consecutiu i és només del 15,6% a l'Estat –un punt menys que el 2022 i allunyant-se del 18,8% per la pandèmia-, segons la 18a edició de l'estudi impulsat per ICSA i EADA Business School. Direcció de Comunicació, Recursos Humans i Màrqueting són les tres posicions millor representades per la dona en l'àmbit directiu, just el contrari de Direcció General, TIC i Producció. En paral·lel, la bretxa salarial entre homes i dones directives es va reduint, però encara és de l'11,2% i uns 9.400 euros: 93.030 euros anuals versus 83.663 euros. "Es tracta de la menor diferència des del 2008, però a aquest ritme tardarem dues dècades a aconseguir la igualtat retributiva", alerta l'informe.

A nivells més inferiors de categoria professional, la bretxa salarial es manté quasi intacta: un 12,2% a escala de caps (45.536 euros en homes i 40.588 euros en dones) i es redueix a un 8,9 pel que fa als empleats (29.975 euros anuals en homes i 27.529 euros en dones). "Un dels factors essencials que explica la bretxa salarial és el tipus de treball i l'entorn laboral que fomenten la presencialitat i les hores extres, un fet que perjudica la dona relegada a la cura familiar", ha assenyalat l'enginyera industrial i consultora d'ICSA Grup, Indry Canchila. "Les lleis són necessàries, però són insuficients sense un canvi cultural decidit a les organitzacions", ha remarcat Canchila.

Només un 1,3% de dones directives en construcció i banca

L'informe també apunta a diferències en funció de la mida de l'empresa. Mentre que en les petites companyies, les dones ocupen un 52,9% dels llocs de direcció, en les empreses mitjanes el percentatge baixa fins al 29,4% i en les grans companyies fins al 17,6%. Els sectors amb més dones directives són els serveis (19,7%), sanitat i serveis assistencials (19,7%) i el tercer sector (14,5%), mentre que els sectors amb menys presència femenina en càrrecs directius són l'energètic, gas i aigua (2,6%), construcció i immobiliària (1,3%) i banca i assegurances (1,3%), segons l'estudi d'ICSA i EADA Business School.

"Necessitem un canvi de la cultura del treball, amb horaris més flexibles, polítiques que promoguin la corresponsabilitat, i processos de reclutament i selecció justos i transparents", ha reflexionat en veu alta la doctora Aline Masuda, investigadora i professora d'EADA Business School. Masuda aposta per "redissenyar" els llocs de treball amb major flexibilitat i que permetessin una millor conciliació entre vida laboral i vida familiar. "I en el marc jurídic, les lleis no s'haurien de convertir en una finalitat en si mateixa, sinó en una eina necessària per canviar les coses", ha conclòs la investigadora i professora d'EADA Business School.