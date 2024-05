El CETIM oferirà un curs pràctic en formació acústica

El Col·legi d’Enginyers Graduats i d’Enginyers Tècnics Industrials de la Catalunya Central (CETIM) oferirà des del pròxim 15 de maig un nou curs de formació en acústica que busca ser una experiència enriquidora per als professionals del sector. El col·legi aposta per oferir aquesta formació per donar cabuda a la necessitat de formar perfils especialitzats en acústica, un camp molt rellevant en l'actualitat, tal com va quedar palès a l'Acusticat, el Congrés d'Acústica de Catalunya, celebrat a finals d'abril a Manresa i on es va debatre principalment entre la compatibilitat del dret a l'oci i el dret al descans. Amb una assistència rècord de més de 400 persones, les ponències van deixar conclusions interessants, com l'opció d'establir "zones tranquil·les", espais lliures de soroll per garantir el descans de les persones.

El curs s'impartirà a la sala de formació del CETIM a Manresa i s'allargarà fins el 12 de juny. L'horari de les sessions serà de les 3 de la tarda fins a les 8 del vespre, oferint un total de 25 hores de formació intensiva.

El curs estarà dirigit a professionals amb un perfil tècnic en acústica i tindrà com a objectiu principal abordar diversos aspectes clau relacionats amb la normativa, els procediments de mesura, l'avaluació de resultats i la pràctica de mesures acústiques. El contingut del programa inclourà temes com mesuraments i avaluació de la contaminació acústica, mesuraments d'aïllament acústic i projectes d'aïllament d'activitats, així com la redacció d'estudis d'impacte acústic (EIA), entre altres aspectes rellevants.

Les sessions formatives seran impartides per destacats professionals del sector, incloent Sergi Soler Rocasalbas, Eduard Puig Solé i personal tècnic de l'Ajuntament de Manresa. Aquesta combinació equilibrada entre teoria i pràctica proporcionarà als participants els coneixements i habilitats necessàries per abordar els reptes de la contaminació acústica d'acord amb la normativa vigent.

Els interessats en participar en aquest curs hauran de registrar-se abans del 13 de maig de 2024 a les 2 del migdia fins a exhaurir les places disponibles. Les tarifes varien segons l'afiliació al CETIM, amb un cost de 340 euros per a persones col·legiades amb RC del Col·legi, 360 euros per a persones col·legiades i 400 euros per a persones no col·legiades.

Aquesta oportunitat de formació en acústica proporcionarà als professionals les eines i el coneixement necessaris per destacar en el camp de l'acústica i contribuir a la millora de l'entorn sonor de les nostres ciutats.