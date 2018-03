Rajoy escull Román Escolano com a ministre per substituir De Guindos

El president del Govern, Mariano Rajoy,va escollir ahir el vicepresident del Banc Europeu d'Inversions (BEI), Román Escolano, com a nou ministre d'Economia, Indústria i Competitivitat en substitució de Luis de Guindos, que assumirà la vicepresidència del BCE el pròxim 1 de juny. Escolano s'incorporarà demà a la reunió del Consell de Ministres, després que avui Rajoy comuniqui al rei Felip VI el seu nomenament com a nou titular de la cartera d'Economia, Indústria i Competitivitat.

Escolano substitueix en el càr-rec Luis de Guindos, que el dia 7 de febrer va anunciar la seva candidatura a la vicepresidència del BCE, el nomenament del qual es produirà formalment en el Consell Europeu del pròxim 23 de març.

Després de la seva elecció com a nou ministre espanyol d'Economia, Escolano deixa lliure la vacant de vicepresident en el BEI, un lloc que ara haurà de ser cobert amb el nomenament d'un altre espanyol. Escolano va prendre possessió del càrrec el setembre del 2014 com a vicepresident i membre del Comitè de direcció del Banc Europeu d'Inversions (BEI) pel qual va ser designat pel Consell de Governadors de l'entitat en substitució de la també espanyola Magdalena Álvarez a proposta de De Guindos.

Amb el nomenament d'Escolano com a ministre, Rajoy manté la resta de departaments sense canvis. De fet, la setmana passada va descartar fer més canvis en l'Executiu que el referit a la substitució de De Guindos. Escolano, el nom del qual era un dels que sonava més en les travesses, és una persona propera a De Guindos, ja que amb ell com a ministre va ser designat president de l'ICO entre 2012 i 2014 i va ser el mateix ministre el que va proposar el seu nomenament com a vicepresident del BEI el 2014. A més, ha treballat amb els governs de José María Aznar i de Mariano Rajoy.

Román Escolano (Saragossa, 1965) és llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat Autònoma de Madrid i té una àmplia experiència en l'àrea econòmica dels governs del PP i també en la direcció d'organismes oficials.