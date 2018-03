El BCE revisa a l'alça la seva previsió de creixement per al 2018 i adverteix de l'amenaça del proteccionisme

El Banc Central Europeu (BCE) ha revisat a l'alça el seu pronòstic de creixement per a l'eurozona el 2018, que reflecteix una expansió anual del 2,4%, enfront del 2,3% anticipat al desembre, mentre manté la previsió d'una lenta i gradual recuperació dels preus, que enguany pujaran l'1,4%, segons va anunciar el president de l'entitat, Mario Draghi, que ha asse-nyalat el «creixent proteccionisme» com una de les amenaces més grans per a l'evolució econòmica.

En concret, les últimes previsions del BCE preveuen una expansió del PIB de la zona euro del 2,4% aquest any, una dècima més que el 2017, el que representaria la millor taxa de creixement del bloc de l'euro des del 2007 i suposa una revisió l'alça des del 2,3% anticipat al desembre. De cara al 2019 i 2020, el BCE manté els anteriors pronòstics en l'1,9% per al pròxim any i en l'1,7% per a l'any següent.

«Els riscos a la baixa estan relacionats amb factors globals, incloent-hi el creixent proteccionisme», va assenyalar ahir Draghi en la roda de premsa posterior a la reunió del Consell de Govern del BCE, que va mantenir estable els tipus d'interès, però ha retirat de la seva comuniyat el compromís d'ampliar el seu programa de compra de bons. Quant als preus, els nous pronòstics del BCE preveuen una taxa d'inflació per al 2018 de l'1,4%, en línia amb les previsions del desembre, mentre que ha revisat una dècima a la baixa la seva projecció per al 2019, fins a l'1, 4%.