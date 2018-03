Vint-i-tres iniciatives turístiques del Bages reben un distintiu de sostenibilitat

Vint-i-tres iniciatives turístiques del Bages han rebut distintius del «Compromís per la sostenibilitat Biosphere», que impulsen la Diputació de Barcelona conjuntament amb l'Institut de Turisme Responsable i la Cambra de Comerç de Barcelona. En total, se n'han atorgat a 245 empreses i serveis de la demarcació de Barcelona.

La certificació «Compromís per la sostenibilitat Biosphere» és un programa a escala mundial de qualitat i sostenibilitat turística que, a la comarca del Bages, està impulsat i coordinat conjuntament pel Consell Comarcal i la Diputació de Barcelona. Aquest programa, que va néixer amb el suport de Nacions Unides a través de la primera Conferència Mundial de Turisme Sostenible, és un segell que, en el cas concret del Bages, va acompanyat també del distintiu d'empresa/equipament adherit al Geoparc Mundial UNESCO de la Catalunya Central.

Les empreses i equipaments del Bages reconeguts pel seu compromís amb el turisme responsable han estat Alberg de Castelladral, Artrip Experience, Bodegas Abadal, Ca la Pilar, Cal Carter, Cardona Turisme, Castell del poble vell de Súria, eco-rail del Cardener, El Mas de Castelltallat, el Salt Casa Rural i de Colònies Mura, Museu de la Tècnica de Manresa, Gaià-guies, Heretat Oller del Mas, Hostal Restaurant Guilleumes, Hostal Soler, Hotel 1948 Manresa, Hotel Bremon, La Brocada Serveis, Les Corts de Biosca, Mas de la Sala, Oficina de Turisme de Rajadell, Oficina de Turisme de Súria i Oli Migjorn. A més, Berta Perich, com a representant de Cal Carter de Mura, va presentar davant els assistents la seva experiència personal com a empresa adherida a aquest programa.

En un acte que va comptar amb la participació de la presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, el president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Miquel Valls, el regidor d'Empresa i Turisme de l'Ajuntament de Barcelona, Agustí Colom, i el president de l'Institut de Turisme Responsable, Tomás Azcárate, es va incidir que el programa permet millorar la qualitat i sostenibilitat dels serveis turístics, generar contactes i col·laboracions entre empreses turístiques i incidir en l'orientació vers el client i la seva satisfacció.

Segons va explicar el conseller de l'Àrea de Turisme del Consell Comarcal del Bages i president del Geoparc de la Catalunya Central, Josep Canals, «des del Consell Comarcal, Bages Turisme i Geoparc treballem conjuntament per augmentar la competitivitat de les empreses turístiques de la comarca. Per això, participar en programes com aquest contribueix a millorar en la gestió mediambiental del nostre territori i la protecció del patrimoni cultural».