Caixa d'Enginyers admet que es van incrementar les altes de socis arran de l'1-O

El president de Caixa d'Enginyers, Josep Oriol Sala, ha admès que es van incrementar les altes de socis arran dels esdeveniments al voltant de l'1-O i el posterior anunci per part d'altres bancs catalans de traslladar la seu fora de Catalunya.

En una roda de premsa aquest dijous de presentació de resultats de 2017, Sala ha reconegut aquest creixement en el nombre de socis, "però no perquè canviéssim nosaltres", sinó "potser perquè altres van prendre altres decisions". Caixa d'Enginyers ha incrementat un 12,49% el nombre de socis durant el 2017, fins arribar als 160.412.

Concretament, l'entitat financera ha augmentat en un 14% el nombre de socis a Catalunya i un 8% a la resta de l'estat espanyol. Així mateix, Caixa d'Enginyers ha obtingut un benefici net de 12,24 milions d'euros durant el 2017, un 1,82% més que durant l'exercici anterior.

"Hem crescut a la resta d'Espanya de manera habitual i encara més a Catalunya", ha afegit Sala sobre l'increment del nombre de socis durant el 2017. "La pregunta és perquè han marxat els altres. Nosaltres tenim acció pròpia: no hem entrat en crèdits promotors, ni en participacions preferents, ni en clàusules sòl i fem horari de matí i tarda des de fa 50 anys. És a dir, som diferents", ha sentenciat.

Igualment, el president de Caixa d'Enginyers ha assenyalat que "som una caixa cooperativa arrelada al territori. Vam néixer a Catalunya i no ens hem mogut de Via Laietana, el mateix lloc on vam néixer. Nosaltres ni marxem ni ens quedem, simplement estem aquí i estem a tot el territori espanyol, on tenim el 50% de les nostres oficines. No entrem en política ni prenem decisions precipitades". En sentit contrari, Sala ha afegit que "pràcticament no hem tingut baixes de socis, és un número molt poc significatiu".

Sobre la possibilitat de canviar de seu social per no quedar fora del paraigües del Banc Central Europeu en cas d'independència de Catalunya, com van al·legar altres entitats financeres catalanes per justificar els seus moviments, Sala ha admès que "lògicament, sempre es fan anàlisis de la situació. Tenim plans de contingència per a molts escenaris. Però no es va produir cap modificació substancial en les nostres xifres per activar cap d'aquests plans". Sala també ha apuntat que "en principi, no vam rebre cap pressió per marxar, però és difícil trobar una entitat financera com Caixa d'Enginyers, que té absoluta independència i només es deu als seus socis".



Resultats 2017

Caixa d'Enginyers ha assolit un volum de negoci de 5.750 milions el 2017, un 5,39% més, i ha proporcionat crèdit als seus socis per valor de 1.624 milions d'euros, un 6,23% més. La taxa de morositat s'ha situat en el 3,33%, enfront del 7,9% de mitjana de la resta del sector i la liquiditat estructural ha estat del 128%, envers el 86% de la resta del sector. El director general de Caixa d'Enginyers, Joan Cavallé, ha destacat també "l'elevada solvència" de l'entitat, amb una ràtio de capital del 16,81% durant el 2017, per sobre dels requisits regulatoris del 8%.

Caixa d'Enginyers compta actualment amb una xarxa de 27 oficines a tot l'Estat: 9 a Barcelona, 3 a Madrid, 2 a Sevilla, 2 a València, i 1 a Girona, Saragossa, Alacant, Sant Cugat del Vallès, Lleida, Palma, Màlaga, Tarragona, Bilbao, Mataró i Terrassa. Precisament, l'entitat catalana, que el 2017 va celebrar el seu 50è aniversari, va inaugurar durant aquest exercici les esmentades oficines de Terrassa, Mataró i València.

Sobre les perspectives de negoci de cara a 2018, Cavallé ha afirmat que s'espera una "evolució positiva", però amb marges continguts per l'evolució dels tipus d'interès. Així mateix, ha indicat que l'entitat continuarà "avançant en el model dual de servei digitalització-personal" i que no es preveu cap situació "d'estrès" en la solvència ni en la liquiditat.