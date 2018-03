El cost laboral va pujar el quart trimestre del 2017 el 0,3% anual

El cost laboral de les empreses catalanes es va situar en el quart trimestre del 2017 en 2.828, 38 euros per treballador al mes, el 0,3% més que el mateix període del 2016, segons l'institut d'estadística espanyol. Els empresaris catalans recuperen les xifres de costos laborals per treballador i mes que hi havia vigents en el quart trimestre del 2012, i que se situaven en 2.829,65 euros per treballador. En el conjunt de l'Estat el cost laboral mensual per treballador en l'últim trimestre de l'any es va situar en 2.668,84 euros, el 0,7% més que el quart trimestre del 2016. Catalu-nya es manté com la quarta autonomia de l'Estat on els treballadors cobren més, rere del País Basc (3.114,59 euros), la Comunitat de Madrid (3.105,86 euros) i Navarra (2.937,12 euros). El cost salarial del quart trimestre a Catalunya, sense tenir en compte els costos de les cotitzacions de la Seguretat Social, es va situar en 2.146,46 euros, el 0,1% més que el mateix període del 2016.