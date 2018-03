Dos terços de la morositat dels crèdits són de les empreses

La morositat dels crèdits concedits per bancs, caixes i cooperatives a particulars i empreses va suposar el 7,79% del total, fins als 97.691 milions. D'aquests, aproximadament dos terços, el 62%, van correspondre al sector empresarial i el 38% restant a les famílies, segons dades publicades aquest dilluns pel Banc d'Espanya.

En concret, la morositat de la banca va tancar el 2017 en el 7,79%, en mínims de desembre del 2011, i es va reduir respecte al 8,07% registrat el mes anterior, situant-se per sota del llindar del 8% per primera vegada des de gener del 2012.

Els crèdits dubtosos van suposar 97.691.000 d'euros del total de 1,25 bilions d'euros concedits en crèdits l'any passat a Espanya, fet que va suposar el 0,4% més que el trimestre anterior però el 1,75% menys que el prestat el 2016. Del total de crèdits dubtosos, la morositat de les empreses va suposar el 61,8%, en situar-se en 60.861.000, el 7,4% més que el trimestre anterior però el 23,4% menys que el 2016; mentre que el 37,8% restant va ser de les empreses, amb 37.010 milions.

La concessió de crèdits a les empreses va arribar l'any passat als 591.615 milions d'euros, fet que va suposar el 47,2% del total i una alça del 0,7% trimestral però un retrocés del 2,2% interanual.

Una gran part de la concessió de crèdits l'any passat va tornar es destinar a l'adquisició i rehabilitació d'habitatge, amb 521.889 milions. En detall, a adquisició d'habitatge es van destinar 503.027 milions, davant 18.862 milions per a rehabilitació.

Pel que fa a la morositat de les empreses en els préstecs per finançar activitats productives, es va situar en el 10,3% del total del crèdit al quart trimestre del 2017, per la qual cosa va disminuir respecte al trimestre anterior (-11,1%) i en relació al tancament del 2016 (-13,1%). Per sectors, la morositat empresarial en la indústria va arribar al 8,6% del total, amb 9.302 milions; en la construcció al 24,1%, amb 8.350 milions; i en serveis al 68,4%, amb 41.515 milions.