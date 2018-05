«Ja vam adaptar els nostres procediments de seguretat fa anys»

Uve Solutions és una empresa ubicada a Manresa que ajuda fabricants i distribuïdors de productes de consum a millorar les seves vendes i negocis sobre la base de la utilització d'informació de vendes de forma intel·ligent. Això vol dir que gran part de la feina de la companyia comporta tractar amb un munt de dades diàriament, malgrat que la majoria són mercantils, no personals. Jordi Vila, director general de l'empresa, explica com s'han adaptat al nou reglament.

Quin volum de dades gestionen?

Gestionem dades d'unes 50 empreses, però són dades mercantils, no personals. A banda, tenim les dades personals dels empleats, com totes les empreses.

Com els afecta el nou RGPD?

Nosaltres ja vam adaptar fa anys els nostres procediments de seguretat segons la LOPD vigent fins ara, i per tant el nou reglament no ens afecta gaire. Fa aproximadament un any vam començar a assessorar-nos sobre l'impacte de la nova llei, i vam començar a fer petites adaptacions fa un parell de mesos. Hem modificat alguna documentació, amb la supervisió de l'empresa legal que vetlla per aquests temes per assegurar-ne el compliment, però no hem fet canvis respecte al tractament de dades.

Quines situacions passaran a estar més protegides?

En el nostre cas, com que no tenim dades personals d'empreses, té molt poc impacte, no fem comunicacions massives a particulars.

Com afecta els seus clients?

Alguns no entenen exactament en què consisteix el nou reglament i ens han demanat confirmar si el nostre sistema està totalment adaptat i no hi ha riscos pel que fa a la protecció de dades. Els hem assessorat i en alguns casos hem hagut de firmar nous contractes de confidencialitat. També vam redactar un document explicatiu amb l'ajuda dels nostres advocats, per explicar què significava l'aplicació del nou RGPD en el nostre àmbit d'actuació i tranquil·litzar els nostres clients conforme el nostre model de col-laboració no suposa cap risc d'incompliment de la normativa.

Quin impacte té sobre les empreses?

A les que utilitzen comunicació directa a persones físiques (dades no mercantils) els complica bastant l'activitat, ja que requereix obtenir consentiment individual de cadascuna d'elles i això, operativament, pot ser molt costós. A part de tota la documentació i canvis de procediments, per exemple, comporta una gran despesa tant en assessorament per part de professionals com en dedicació de personal intern.

L'RGPD obliga a partir d'avui a nomenar un delegat de protecció de dades. Ja en tenien abans d'aplicar la normativa?

Sí, ja teníem un delegat de protecció de dades, ja que pel compliment de la llei orgànica (LOPD) també era necessari.