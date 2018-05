L'alimentació reclama més atenció del Govern central per créixer

El director general de la Federació Espanyola d'Alimentació i Begudes (FIAB), Mauricio García de Quevedo, va reclamar ahir més atenció cap al sector per part dels governs espanyols per facilitar més concentració que l'ajudi a competir i créixer a l'actual mercat global. «Volem formar part de l'agenda política», va assegurar García de Quevedo, després de destacar que el de l'alimentació i la beguda és l'únic sector de l'economia espanyola que no té cap gran companyia en els rànquings de les 50 primeres a escala mundial.

El director general de FIAB va fer aquesta reflexió durant la seva participació en la 22a Trobada d'Alimentació i Begudes que organitza l'IESE, en el qual va destacar les fortaleses d'un sector que considera «estratègic» i que aporta 12.000 milions d'euros de superàvit a la balança comercial espanyola.