Seat bat el rècord de vendes amb 49.200 entregues el maig

Seat ha completat el millor mes de maig de la seva història, ja que ha venut 49.200 vehicles matriculats a tot el món, la qual cosa suposa un increment del 15,5% respecte al mateix mes de l'exercici precedent.

Segons dades publicades per l'empresa, la signatura espanyola també va aconseguir un volum comercial rècord en els cinc primers mesos de l'any, amb 238.500 registres mundials, el 18,5% més que entre gener i maig del 2017. Seat va assenyalar que la seva «forta» tendència alcista es va sustentar en el creixement en la majoria dels mercats en els quals opera. A Espanya va vendre 50.400 cotxes, el 14,3% més, fins maig, amb el León i l'Ibiza com els models més matriculats.

També van destacar les vendes acumulades de la marca a Alemanya, amb 46.100 vehicles, el 19,3% més; el Regne Unit, amb 29.400 unitats, el 19% més; França, amb 12.500 unitats, el 14,8% més; i Itàlia, amb 10.700 unitats, el 22,5% més. Del seu costat, Algèria va ser el mercat on més van créixer les matriculacions de Seat fins maig, per l'impuls de la nova generació de l'Eivissa.

La companyia va lliurar 10.700 vehicles entre gener i maig al país algerià, enfront de les 1.000 unitats que va vendre en el mateix període de l'any anterior.

Seat reunirà a Berlín, durant els dies 12 i 14 de juny, 2.400 importadors i inversors de la seva xarxa global de distribució. En aquestes jornades, el fabricant del grup Volkswagen presentarà l'estratègia i els plans de futur de la companyia a la seva xarxa mundial de concessionaris, marcada pels llançaments del Tarraco, el seu nou tot camí de set places, i del Cupra Ateca.

Amb aquest bon comportament el maig, Seat trenca el rècord de vendes en un mes de maig que arrossegava des del 2000, quan va vendre 48.400 unitats.

«De les marques que creix més»

Wayne Griffiths, vicepresident comercial de Seat, va assegurar ahir que, amb aquestes vendes registrades el maig, Seat se situa «com una de les marques que creix més a Europa».

L'augment de les vendes s'explica per l'impuls que ha suposat la comercialització de l'Arona acompanyat de la bona resposta comercial dels models Ibiza, León i Ateca, segons va explicar Griffiths. Per mercats, el primer mercat és l'Estat espanyol, on els primers cinc mesos s'han venut 50.400 cotxes, el 14,3% més que fa un any.