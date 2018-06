La generació d'energia renovable va caure l'1,3% a Catalunya l'any passat

L'electricitat d'origen renovable a Catalunya el 2017 va disminuir de l'1,89 MW, cosa que suposa una caiguda de l'1,3% en relació amb el 2016, segons el primer «Informe de l'Observatori de les Energies Renovables a Catalu-nya». Del total de l'energia que es va generar a Catalunya el 2017, només el 16% era verda, i això que en aquest percentatge s'inclou també la produïda per les grans plantes hidràuliques.

Amb el ritme que s'ha registrat a Catalunya aquests últims anys per posar en marxa de noves plantes de renovables Víctor Cusí, president de l'Associació Eòlica de Catalunya, creu que és «una utopia» pensar que es podrà aconseguir complir amb l'objectiu europeu que el 2030 la meitat del consum elèctric procedeixi de fonts d'energia renovables. Per aconseguir arribar a aquest objectiu caldria invertir anualment uns 600 milions d'euros en la posada en marxa de plantes d'energia eòlica amb capacitat per generar 300 MW i plantes d'energia fotovoltaica també amb capacitat per generar 300 MW a l'any. El sector calcula que actualment per generar un MW cal una inversió de l'entorn d'1 milió d'euros.

Cusí adverteix que «mai a Catalunya s'han posat en marxa projectes amb capacitat per afegir 300 MW de generació d'energia renovable a l'any» i com a mostra el resultat obtingut pel sector d'energies renovables el 2017. L'any passat no es va posar en marxa cap instal·lació d'energia eòlica a Catalunya, i es va deixar la capacitat instal·lada en 1.272,32 MW; en fotovoltaica, la nova capacitat de generació d'energia que es va afegir al sistema va ser de només 20,25 MW, cosa que va permetre sumar una capacitat en aquest sector de 302 MW de capacitat de generació total a 31 de desembre del 2017.

Cusí assegura que «o ens posem les piles» per accelerar la implantació de noves plantes de generació d'energia renovable o serà impossible complir amb l'objectiu de la Unió Europea del 2030.

Cusí, acompanyat de Manel Romero, representant de la Unef, van explicar ahir que el motiu d'aquest retard de Catalunya amb els objectius de generació elèctrica verda és el protocol de tràmits administratius i d'autoritzacions que té Catalunya i que fa que la mitjana de temps per autoritzar una instal·lació sigui d'uns set anys, cosa que suposa multiplicar per dos el termini de mitjana que hi ha al conjunt de l'Estat. A més, en les dues últimes subhastes d'energia renovable que va celebrar al maig i juliol el govern espanyol el 2017, amb projectes per valor de 9.000 MW, Catalunya només va aconseguir captar 92 MW: 90 MW en instal·lacions eòliques i 2 MW de fotovoltaica.

L'informe indica que entre el 2016 i el 2017, l'increment de la demanda elèctrica a Catalunya ha estat de l'1,91% i majoritàriament aquest augment s'ha cobert amb electricitat procedent de recursos fòssils (cremant gas en cicle combinats, instal·lacions de cogeneració o plantes de purins).

El 2017, les tecnologies renovables de l'antic règim especial han augmentat la producció en 276,3 GWh, un 6,8% més que el 2016. En aquesta xifra s'ha de tenir en compte que la generació elèctrica procedent de les plantes hidràuliques va caure l'11,3% el 2017, per un any caracteritzat per les poques pluges. Això ha fet que en el seu conjunt, l'energia verda generada hagi caigut l'1,3% en relació amb el 2016.

El sector preveu que els pròxims anys, fins el 2030, la demanda elèctrica creixi a un ritme anual sostingut del 0,7%, i això sense tenir en compte la demanda que es pot produir per la irrupció de l'increment a partir de la implantació dels cotxes elèctrics, adverteix.

Al ritme de només un increment de la demanda del 0,7%, el 2030 el consum d'electricitat a Catalunya serà de 51.313 GWh, cosa que suposaria que les energies renovables haurien de tenir una capacitat de generació de 25.611 GWh.

Amb aquest horitzó, per arribar aquest nivell de producció elèctrica caldria posar en marxa cada any noves plantes d'energia eòlica amb capacitat de 300 MW i les mateixes plantes fotovoltaiques també amb capacitat de 300 MW cada any. De moment, per aquest 2018 només hi ha prevista una instal·lació eòlica amb capacitat per 2,3 MW a Pujalt, a l'Anoia.