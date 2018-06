«El servei és la nostra gran virtut»

L´empresa manresana Castel Packaging està especialitzada en la fabricació i distribució de tot tipus d´embalatges.

Bosses de plàstic i de paper per a diferents usos; papers per al comerç de diferents tipus: laminats, plastificats... el ventall de productes de Castel Packaging és cada cop més ampli. Per a quins sectors treballen?

Ens centrem en tres sectors: el de l´alimentació (càrniques, panificadores, hipermercats...); el comerç, oferient un servei personalitzat i atenent les necessitats de cada establiment, ja sigui gran o petit; i el sector de la indústria, oferint tota mena d'embalatges per cobrir les seves necessitats (plàstics industrials, paper...).

Quina és la trajectòria i l´evolució de l´empresa?

El 2010 vaig crear Castel Packaging, juntament amb la meva dona. Els inicis van ser durs, ja que estàvem immersos en plena crisi econòmica. A base d'esforç, constància i il·lusió, vam passar de 80 clients l'any 2010 als més de 3.000 actuals. Tenim la nau principal a Manresa, al polígon Bufalvent, des d'on gestionem la distribució i on hi ha les oficines. La fabricació es fa en una altra nau del polígon Santa Anna, on recentment hem instal·lat tota la maquinària.

Quants treballadors té Castel Packaging?

Actualment tenim 15 treballadors (4 al departament administratiu, 5 entre fàbrica i magatzem i 6 delegats comercials), tots altament qualificats.

Quina és actualment la principal activitat?

Ens centrem en la fabricació i manipulació de paper per alimentació i comerç. Fabriquem bosses, bobines, resmes... bàsicament tot basat en el paper com a matèria primera. Però no deixem de banda la distribució d'un ampli ventall d'embalatges, ja que busquem oferir un servei més complet als nostres clients.

D´on són els seus clients?

Comptem amb clients arreu de l'estat espanyol. Podem destacar com a zona de gran influència les illes Balears, on tenim una gran quantitat de clients. També treballem molt al País Basc, Cantàbria i Aragó, sense deixar de banda Madrid, amb clients força importants. Fora de l'estat, de moment tenim poca influència, tret d'algun client a França i Alemanya.

Què us diferencia d´altres empreses de la competència, quin és el vostre valor afegit?

El servei és la nostra principal virtut. Intentem oferir un servei a la carta, personalitzat per a cada cas, amb una línia de preus molt ajustada, sense restar servei ni qualitat al producte. Coordinem una sèrie de fabricants nacionals i internacionals de matèria primera, que reuneixen uns alts estàndards de qualitat en el procés de fabricació, per així aconseguir un producte final immillorable.

Tenen sensibilitat pel medi ambient. Com es reflecteix?

Oferim productes que no tinguin un gran impacte en el medi ambient, buscant solucions per als clients i també pel nostre departament comercial, que es desplaça en vehicles híbrids.

Les bosses de plàstic són una bona opció?

Són una opció més. La bossa en si, no contamina si no se'n fa un ús irresponsable, com ha passat des de fa molts anys. Des de Castel Packaging, apostem per un embalatge sostenible. És per això que en el nostre cas l'objectiu seria potenciar l'ús del paper per a substituir el plàstic de forma progressiva (i en la mesura possible).

La darrera novetat que van incorporar a l´empresa són bosses isotèrmiques. Funcionen bé?

La bossa isotèrmica que fabriquem és tot un èxit. Permet transportar producte fresc (làctics, gelats, medicaments...) durant quatre hores sense trencar la cadena del fred. Es pot reutilitzar tantes vegades com es vulgui. I la podem personalitzar en petites quantitats, arribant així a un ventall molt ampli i divers de clients. Com a novetat, hem aconseguit fer la bossa amb un 50% menys de matèria plàstica: tot l'exterior és de paper, incloses les nanses. És la primera bossa isotèrmica que es fa en aquest format.

Tenen noves inversions entre mans?

De cara al primer trimestre de l'any que ve, tenim previst incorporar nova maquinària que ens permeti continuar amb l'oferta de productes de paper.

Innovar és clau. Per tirar endavant projectes compten amb el suport de BBVA? Per què?

Des de sempre el tracte amb el banc ha estat immillorable. Des de l'inici ens han acompanyat i assessorat en els nostres projectes, per així poder-los portar a terme.