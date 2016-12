Sant Silvestre 2016: guia de les curses de Cap d´Any

Per Cap d'Any arriben les tradicionals curses de Sant Silvestre. Enguany n'hi haurà 9 a les comarques centrals, que se sumen a les que s'organitzen a la resta del territori català. Si vols acabar l'any fent esport, a continuació trobaràs un recull de 14 curses de Sant Silvestre amb tota la informació per apuntar-t'hi.

Sant Silvestre de Manresa

La 6a edició de la Sant Silvestre de Manresa tindrà lloc el 31 de desembre a les 11h, amb un recorregut de 5 milles (8km). Els preus d´inscripció van dels 14 als 18 euros. Els participants es poden inscriure a través d´Internet o de forma presencial a Cube, fins el dia 29.

Sant Silvestre de Berga

La Sant Silvestre de Berga, organitzada pel Club Atlètic, també tindrà lloc l´últim dia de l´any; a partir de les 16.30 les curses infantils, amb recorreguts de 300 i 600 metres, i a partir de les 18.30 la cursa de 5 quilòmetres. El preu d´inscripció és de 12 euros per adults i 5 per infants, i es pot realitzar per internet o de forma presencial al Club Atlètic de Berga fins el 28 de desembre.

Sant Silvestre de La Seu – Memorial Marc Peña Turet

Enguany la Sant Silvestre de la Seu arriba a la seva 8a edició. La cursa, que van iniciar un grup d´una trentena d´amics el 2009 i l´any passat ja comptava amb 1700 inscrits, se celebrarà el 31 de desembre a partir de les 18.30 i el recorregut serà de 3,6 quilòmetres. L´inscripció és gratuïta, però s´ha d´emplenar un formulari a través de la pàgina web de la cursa.

Cursa de Sant Silvestre a la Seu l'any 2015 (Font: Sant Silvestre La Seu)

Sant Silvestre de Cardona

Cardona celebrarà la tercera edició de la seva Sant Silvestre el dia 30 de desembre. Hi haurà 3 curses infantils a partir de les 17h, i una cursa popular-competitiva per a majors de 12 anys a partir de les 18.30, amb un recorregut de 5200 metres. El preu és de 3 euros per les curses infantils i 10 euros per la de 5,2km (o 12 al mateix dia). Els organitzadors recomanen als participants portar un llum frontal.

Sant Silvestre de Vilanova del Camí

L´últim dia de l´any també arriba la 18a cursa de Sant Silvestre a Vilanova del Camí, a l´Anoia. El recorregut serà de 2,2km per a categories infantils (a les 17.15h) i 5km per adults (a les 18h). L´inscripció es gratuïta, però s´ha de formalitzar abans del 28 de desembre través de la pàgina web de l´ajuntament o a les oficines del Servei d´Esports de Vilanova. Pares i mares també podran participar a la cursa infantil com a acompanyants.

Sant Silvestre a Vilanova del Camí el 2014 (Font: Ajuntament de Vilanova/Josep Rovira)

Cursa dels Nassos d´Oliana

La Cursa dels Nassos d´Oliana, el 31 de desembre, permet triar entre 2 itineraris: un de 5 quilòmetres, amb un preu de 5 euros, i un altre de 10,7km (12 euros), que ofereixen unes magnífiques vistes del poble i els voltants. La cursa curta començarà a les 10.30 i la llarga a les 10h. El tancament de les inscripcions online es farà el dia 29, però també és possible inscriure´s a última hora per un preu de 3 euros més. Ela participants també poden escollir fer una donació a la Federació Catalana d´entitats contra el càncer a l´hora de fer l´inscripció.

Sant Silvestre Puigcerdà

La 4a Sant Silvestre de Puigcerdà arriba el 31 de desembre. Comptarà amb un circuit de 5 quilòmetres per majors de 14 anys i diversos recorreguts infantils, fins i tot per nadons. L´hora de sortida per la cursa de 5km és a les 10, i la resta tindran lloc a continuació. El preu és de 10 euros, i la meitat d´aquests diners es destinaran a causes benèfiques. L´inscripció s´ha de fer a través de la pàgina web de l´ajuntament.

Sant Silvestre Popular de Sallent

Sallent també comptarà amb la seva cursa de Sant Silvestre de 5km l´últim dia de l´any, a les 18h. A més, com en altres poblacions, hi haurà curses infantils que van dels 250 metres als 1900m, a partir de les 17.10h. Les inscripcions tenen un preu de 5 euros per infants i 8 euros per adults, i es poden formalitzar presencialment fins el 28 de desembre al FAES, al Club Natació Sallent i a Esports Martí.

Sant Silvestre dels Esquerdabocs (Avinyó)

Els Esquerdabocs, juntament amb l´ajuntament i el centre excursionista d´Avinyó, organitzen la Sant Silvestre amb un recorregut a través de corriols pels voltants del municipi. Tindrà lloc el 31 de desembre a les 16h, i comptarà amb dues curses, de 5 i 10km, i una caminada de 5km. Les inscripcions es fan a través de la pàgina web dels Esquerdabocs i tenen un preu de 10 euros per federats i 12 per no federats. Un euro es destinarà a causes solidàries.

Participants a la cursa de Sant Silvestre d'Avinyó (Font: Joaquim Alberch)

Cursa dels Nassos (Barcelona)

La tradicional Cursa dels Nassos és la competició de Cap d´Any més multitudinària a Catalunya. Té un recorregut de 10 quilòmetres a través dels carrers de Barcelona, i enguany començarà a les 17.30h. Les inscripcions s´han de fer abans del 22 de desembre a través de la pàgina web oficial de la cursa, i tenen un cost de 14 euros.

Sant Silvestre Bacelonesa (Sant Cugat)

Aquesta cursa, que el 31 de desembre arriba a la 18a edició, és una altre de les Sant Silvestres més emblemàtiques de Catalunya. També compta amb un itinerari de 10km, que recorre alguns dels punts d´interès de Sant Cugat. El preu general és de 16 euros i la inscripció és pot fer a través del seu web fins al 28 de desembre, o presencialment fins el dia 24.

Cursa de Cap d´Any de Sabadell: La Nostra

´La Nostra´ de Sabadell és una cursa solidària que se celebra per Cap d´Any, enguany en col·laboració amb la Campanya PROhigiene infantil per recollir recursos d´higiene personal per a nens. Hi ha una cursa de 5 quilòmetres que comença a les 17h amb un preu de 12 euros, i diverses curses infantils amb un preu de 2 euros més un litre de sabó corporal. L´inscripció es pot fer per internet, a través de la pàgina web oficial.

Sant Silvestre Night Trail (Mataró)

A Mataró se celebra la Sant Silvetre Trail, una cursa de muntanya nocturna amb recorregut de 6 o 12 km pels corriols de Mataró i Argentona. Les inscripcions es poden comprar anticipades fins el 30 de desembre pel preu de 12 euros (federats) o 17 euros (no federats), o el mateix dia de la prova, el 31 de desembre, per 20 euros.

Sant Silvestre Swim (Begur)

Si vols acabar l´any d´una manera diferent, el poble de Begur, a la Costa Brava, organitza una Sant Silvestre de natació de 200 metres al mar. La temperatura de l´aigua és de 15 ºC aproximadament. La cursa començarà a les 12 del migdia del dia 31 de desembre, i el preu d´inscripció és de 4,5 euros anticipadament o 5,5 el mateix dia.