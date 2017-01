Roma i l'anoienc Haro comencen el Dakar en tercera posició

Nani Roma i el seu copilot, l'anoienc Àlex Haro, han acabat tercers la primera etapa del Dakar 2017 a 29 segons del guanyador Nasser Al-Attiyah (Toyota). Xavier Pons (Ford), ha estat segon a 24 segons, i Carlos Sainz (Peugeot), quart a 33. L'urgellenc Isidre Esteve ha firmat la 51a posició.

El francès Xavier De Soultrait (Yamaha) ha estat el guanyador en motos, però posteriorment ha estat penalitzat amb un minut extra per excedir el límit de velocitat a l'enllaç posterior a la cronometrada, el que ha deixat al català Joan Pedrero (Sherco), com a líder a la general.

Els pilots de la Catalunya Central Gerard Farrés i Armand Monleón han tingut un inici correcte. Farrés ha finalitzat en la novena posició amb un temps de 08:44:52 i Monleón ha acabat 25è amb un crono de 08:44:45.

Pel que fa a la categoria de camions, els actuals campions, l'Iveco de Gerard de Rooy, el bagenc Moi Torrallardona i el polonès Darek Rodewald, han estat cinquens, a 42 segons del txec de Tatra Martin Kolomy, primer líder de de la prova.

Milers de persones s'han congregat per veure la cursa, que per primera vegada en la seva història passa per Paraguai.

L'aperitiu al Dakar més dur

Un territori fangós ha estat la manera amb la que el Dakar ha donat la benvinguda als aventurers del 2017. Amb una especial de 39 quilòmetres per alinear els competidors, en direcció a Resistencia, abans de fer una petita entrada durant els propers dies a l´Argentina i afrontar la temible alçada de Bolívia. El director esportiu de la prova, Marc Coma, s´ha afartat de dir que serà el Dakar més dur de tots els que s´han disputat a l´Amèrica del Sud i des d´avui els aficionats podran començar a comprovar-ho.

El record de l´any passat

Tot i que la primera jornada, habitualment, sembla de tràmit, a la caravana dakariana hi ha el record dels primers dies del 2016. Ja el primer dia hi va haver un accident amb una pilot xinesa a Rosario i el segon, el pas per una zona en què s´acumulava molt de fang va provocar que competidors com Nani Roma perdessin un temps que després ja no recuperarien. En aquesta ocasió, sembla que les distàncies, el dia 14, seran més àmplies, però perdre pistonada en les primeres jornades pot significar tancar pista i haver de remuntar, en alguns casos, o perdre l'estatus de pilot de referència en formacions amb una gran competició interna, en d´altres.

Precisament, Nani Roma, que té de copilot l'odenenc Àlex Haro en un dels Toyota Hilux, explicava abans de començar que la cursa «serà una marató, llarga i difícil», però per a ell «si fem les coses bé serem segur a dalt. A part, cal anar dia rere dia i no tenir errors. Serà un Dakar amb molta navegació i molts canvis».

Sobre la possibilitat que la pluja els pugui molestar durant els primers dies, va recordar que «les previsions són bones, però aquí és difícil gestionar el pronòstic pels meteoròlegs. Els costa. Si plou, com tot en aquesta cursa, t´hi has d'adaptar».

A part d´Haro, en cotxes també hi haurà l´olianenc Isidre Esteve i, en la nova categoria de vehicles amb tracció total SSV, el santfruitosenc Guifré Pujol, copilot de l´andorrà Andreu Cachafeiro.

Tres bales més

A part dels pilots de cotxes, hi ha tres representants més de la Catalunya Central que intentaran millorar els resultats d'altres edicions, tot i que en un cas és impossible. Moi Torrallardona repeteix al costat de Gerard de Rooy, triomfador de l'any passat en camions, que ja va dir dissabte que «no tinc cap pressió» pel fet de defensar el títol. Per a ell, «en la segona setmana cal guanyar temps, aquest és el pla», tot i que «la primera serà més desafiant».

Pel que fa a les motos, no sembla que Gerard Farrés i Armand Monleón, els pilots de KTM d'equips satèl·lit, aspirin d'entrada a poder guanyar, però sí a vèncer en etapes i animar una cursa que té com a gran favorit l´actual guanyador, l'australià Toby Price, però amb molts aspirants a prendre-li el tron.