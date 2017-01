Laia Sanz: "Cada vegada hi ha més dones preparades i que acaben el Dakar" 

La pilot Laia Sanz ha assegurat en arribar a Barcelona després de participar en el seu setè consecutiu Ral·li Dakar estar "molt satisfeta" de la seva carrera encara que "li hauria agradat més estar més amunt", en una prova "en què cada vegada hi ha més dones i més preparades".

Laia Sanz amplia la seva llegenda com la pilot que més vegades ha acabat el Ral·li Dakar en motos, un total de set consecutius des que va debutar el 2011, les últimes quatre edicions acabant entre els 16 primers (16a 2014, 9a 2015, 15a 2016 i 16a aquest 2017), sent sempre la dona millor classificada.

"Crec que hi haurà més dones en el futur que participin en el Dakar, i cada vegada és més normal", ha assegurat avui Sanz en la seva arribada a Barcelona procedent de Buenos Aires.

"Estic molt contenta d'acabar set de set 'Dakars' i no només perquè sigui la primera dona fer-ho, sinó perquè tampoc no hi ha molts homes que hagin acabat set 'Dakars' seguits", ha apuntat.

Després de finalitzar en el setzè lloc, la pilot de Corbera de Llobregat ha afirmat que l'objectiu era "acabar entre els 15 primers", i que "quan veus com ha anat la carrera sí que m'hauria agradat estar més amunt".

Això no obstant, Sanz considera que ha fet "una gran remuntada la segona setmana", on va barallar en l'última jornada pel 'top 15' amb Diego Martin Duplessis, amb qui la separaven dos segons.

Sanz ha lamentat, per contra, la seva actuació durant un parell de dies de la primera setmana. "Vaig perdre més temps del que havia de perdre", ha comentat.

"Ha estat dur pel tema del clima. A Bolívia hem tingut molt fred, ens hem mullat molt, i a l'Argentina hem passat molta calor", ha assegurat la pilot, encara que l'eliminació de les dues etapes més dures a conseqüència del mal temps "ha fet que no hagi estat tan dur com altres anys".

"El que hem tingut aquest any és que hem dormit poc. Cada dia hem sortit molt d'hora del bivac i s'ha fet dur", ha apuntat Sanz en referència a les dificultats de l'actual edició.

També ha afirmat que l'organització ha fet "molt bona feina perquè tinguéssim una carrera variada de terrenys i difícil de navegació".

Sanz ha valorat "molt positivament" la seva participació en la present edició del Dakar, i ha assegurat que "ja toca preparar el pròxim".