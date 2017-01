El Sevilla trenca la ratxa del Madrid i dóna vida a la lliga

La impressionant ratxa del Reial Madrid de 39 partits seguits sense perdre va acabar de cop i volta ahir a Sevilla gràcies a un gol del serbi Jovetic al minut 92. A diferència del que ha passat en altres ocasions, els de Zidane no van saber control·lar un partit que tenia a l'abast. Cristiano havia marcat el 0-1 de penal ben entrada la segona meitat per culpa d'una eixelebrada sortida de Rico sobre Dani Carvajal.

Sampaoli va reaccionar amb celeritat i va fer sortir al davanter serbi, acabat d'arribar de l'Inter de Milà i va començar a pressionar a un Madrid cada cop més angoixat tot i que els locals tampoc creaven massa perill. La tàctica madridista va quedar en un no res als darrers cinc minuts. Una falta centrada per Sarabia va ser rematada en pròpia porta per Ramos establint l'1-1. El porter Navas, que no va tenir el seu millor dia, hagués pogut fer alguna cosa més en aquesta jugada decisiva.

El Pizjuán embogia i creia en la possibilitat de capgirar el resultat. Si hi havia alguna possibilitat de destronar al Madrid calia aprofitar-la. Els de Zidane, en comptes d'intentar mantenir l'empat, van anar a buscar la victòria. Així, van perdre l'esfèrica en posició ofensiva i el Sevilla va dur a terme un ràpid contracop. La pilota va anar a parar a peus d'Stevan Jovetic que des de fora l'àrea va etzibar un xut fort però massa col·locat que va tornar a sorprendre a un Navas que tampoc va estar massa encertat en aquesta acció.



La ratxa queda en 39 partits

Aquesta derrota al Sánchez Pizjuán apreta la zona alta de la taula classificatòria. Els de Zidane encara lideren la classificació amb 40 punts (tenen un partit menys que han de jugar a València el mes vinent), però tenen el Sevilla a només un punt i el Barça a dos. Fins i tot l'Atlètic de Madrid, que ja unes setmanes semblava que estava descartat, ara és a només sis punts dels madridistes.

La propera jornada el Madrid rebrà dissabte la visita d'un Màlaga vingut a menys les darreres jornades mentre que el Sevilla jugarà al camp d'Osasuna diumenge i el Barça ho farà a Eibar.