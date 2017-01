La 24a Hivernal del Bages va reunir 535 ciclistes a Santpedor i Castellnou

Un total de 535 ciclistes van ser a la 24a Marxa Hivernal del Bages i no van tenir gens de por de les baixes temperatures, que quan es va sortir era de 6 sota zero. Van enfrontar-se a un traçat circular que enguany tenia una longitud de 52 quilòmetres, tot i que en diferents punts hi havia opcions perquè els menys preparats el fessin més curt. El trajecte passava pels termes municipals de Santpedor i Castellnou del Bages.

El circuit era ideal per al que és l´ideari de la hivernal, que no té caire competitiu i passa per pendents i corriols força tècnics, que van fer les delícies dels ciclistes participants. Tot això amanit amb diferents avituallaments.

Hi havia corredors habituals i il·lustres com els dos vencedors d'etapa de la cursa Titan Desert (J.L. Gómez i el fruitosenc Guillem Muñoz) i els pilots motociclistes Carles i David Checa, Aleix Espargaró i Adam Norrodin.