Berga acollirà aquest diumenge la XVIII Trobada d'Handbol Aleví

Aquest diumenge dia 22 de gener es farà al Pavelló d'esports de Berga la XVIII Trobada d'Handbol Aleví, una jornada que s'emmarca al programa d'iniciació a l'esport que l'Ajuntament de Berga impulsa per a la fomentació de la pràctica esportiva entre nens i nenes de la ciutat i dóna continuïtat a la Trobada de Bàsquet, que ja es va celebrar al novembre i va suposar el tret d'inici de la iniciativa aquest curs 2017-2018.

La jornada es durà a terme entre les 10 del matí i la 1 del migdia i constarà de partits de dotze minuts de durada en una sola part entre equips de cinc jugadors. Els equips poden ser femenins, masculins o mixtes i es faran canvis de jugadors cada dos minuts per tal de facilitar que tots els inscrits puguin participar-hi. Si hi ha suficients equips es faran partits de forma independent per l'alumnat de 5è i de 6è respectivament.



El programa d'iniciació a l'esport es basa en quatre trobades de diferents disciplines – bàsquet, handbol, futbol 4 i mini vòlei – entre alumnat de 5è i 6è de primària de les escoles de Berga al llarg del curs. Es tracta de partits de caràcter distès i no competitiu per a crear hàbits de pràctica esportiva amb l'objectiu també de fomentar els valors del treball en equip i millorar les habilitats coordinatives i la condició física dels participants.



Aquest projecte es porta a terme des del 1998, després que el consistori detectés una clara tendència de l'alumnat de secundària a abandonar l'esport. La tasca de promoció de l'esport, així com la bona acceptació per part dels implicats, va ajudar al fet que el programa fos escollit per la Diputació de Barcelona per formar part del Banc de Bones Pràctiques (BBP) que difon experiències innovadores dels governs locals.



Des de l'Ajuntament de Berga es vol agrair la col·laboració de les diferents entitats esportives (Associació Esportiva Basquet Berga, Club Handbol Berga, Club Esqui Berguedà i Club Futbol Sala Ciutat de Berga) i dels professors d'educació física dels centres que de manera desinteressada contribueixen en aquest projecte.