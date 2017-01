Catalunya supera Aragó en la primera jornada de l'estatal sub-19 al Pujolet

La selecció catalana sub-19 de futbol sala, que compta a les seves files amb Carles Lavado, jugador del Manresa FS, i amb Raúl Muñoz de l'Esparreguera, ha derrotat per 4 a 0 Aragó, en el primer partit de la fase prèvia del Campionat d'Espanya que es disputa al pavelló del Pujolet. Catalunya ha hagut d'esperar a la segona part per golejar doncs a la primera el resultat eha estat d'empat a zero gols. Abans d'aquest enfrontament, la Comunitat Valenciana ha vençut Andalusia per 5 a 3. Precisament, el conjunt andalús serà demà rival de Catalunya també al Pujolet (13 h); abans,Comunitat Valenciana-Aragó (11 h).