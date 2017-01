L'Igualada Calaf Grup inicia una segona volta clau a Lloret

A partir de les 20.30 hores i en pista del Lloret, l'Igualada Calaf Grup enceta la segona volta amb la clara voluntat de remuntar en la classificació. Els homes dirigits per Ferran López es troben a hores d'ara en tretzena posició amb 13 punts, set menys que l'adversari d'avui, que és setè.

Una de les prioritats que tenen els igualadins, a partir d'avui, és el de millorar defensivament, mirar d'encaixar menys gols. Aquesta nit s'enfronten al conjunt revelació de la temporada a l'OK Lliga, que ha tret un rendiment increïble dels gols que marca (30), molts menys que no pas els encaixats (50), que li ha donat accés a la Copa del Rei. Una fita molt destacacable si es té en compte que els jugadors de la Costa Brava van salvar el descens l'estiu passat per la renúncia final del Cerceda gallec.

Ferran López i els seus jugadors s'han preparat intensament per tal d'afinar al màxim el seu joc, la tàctica i l'estratègia per arrancar un bon resultat a casa del Lloret. El tècnic creu que caldrà tenir un alt component de paciència en el partit, si es recorda com va ser el debut de lliga a les Comes amb aquest mateix rival, amb el qual es va cedir un empat. Els nervis i un excés d'ansietat van fer que l'IHC jugués massa precipitat. Per això, durant tota la setmana s'ha fet un treball mental extra per afrontar un partit d'avui amb una barreja de nervis d'acer i voluntat de ferro. Queden 15 partits per jugar, un total de 45 punts a disputar.



Una cua amb molts implicats

Fins a vuit dels setze equips que prenen part a l'OK Lliga es troben immersos o propers a les 3 places de descens que ara ocupen el City Lift Girona (amb 13 punts), el Reicomsa Alcobendas (12) i el Club Patí Vilafranca (11).

L'Igualada té idèntics punts que els gironins amb un balanç total de 3 victòries, 4 empats i 8 derrotes però amb la resta entre els gols a favor i en contra menys dolenta que d'altres, un -7, amb 45 dianes marcades per 52 encaixades. El Caldes, que és vuitè amb 19 punts, seria l'equip que marcaria la zona tranquil·la perquè per sota hi ha el Noia Freixanet, el Lleida, l'Alcoi i el Manlleu, tots ells amb 15 punts, que són només dos més que els de l'equip de les Comes.