El Cadí es recupera després d'un fluix primer quart però acaba caient a casa

El Cadí La Seu d'Urgell va encaixar una nova derrota a la seva pista, en aquesta ocasió davant el Mann Filter aragonès, que es va imposar per un resultat final de 53-56. En el primer quart les jugadores visitants van dominar amb claredat el duel i van agafar quinze punts de marge (11-26). En el segon període hi va haver igualtat i poca anotació, fet que va beneficiar les aragoneses, que van marxar al descans amb dotze punts de renda (21-33). En la segona meitat els dos conjunts van estar en- certats en el tir, i les urgellenques van arribar al darrer quart vuit punts per sota (42-50). En aquest, les jugadores de Joan Carles Pié van fer un últim esforç i van estar a punt de capgirar el marcador, però no van estar encertades i van caure.