L'Avià perd el nord a la segona meitat en un partit marcat pel mal arbitratge

L'Avià no va poder sumar els tres punts contra un Andorra que, a manca que l'Horta jugui avui al Masnou, és el líder. El partit va ser marcat per les polèmiques decisions de Lindes Ciurana (tres expulsats, dos per al bàndol avianès), i un inexistent penal per unes suposades mans de Gigi al minut 65 que va significar l'expulsió del jugador i la pèrdua de concentració definitiva per al bàndol local. Fins llavors el partit s'havia mantingut anivellat i amb poques ocasions atesa la poca profunditat local i el pragmatisme rival.