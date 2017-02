El Tir Arc Olesa s'endú 13 medalles del campionat de sala de Canovelles

El Tir Arc Olesa va fer una actuació brillant al campionat de Catalunya de sala i els seus integrants es van emportar 13 medalles cap a casa.

La ciutat de Canovelles (Vallès Oriental) va ser la seu del 50è Campionat de Catalunya i 10è en Arc Adaptat com el provincial de Barcelona, al qual van participar 183 dels millors esportistes catalans, entre aquests, 24 integrants de Tir Arc Olesa, Cal destacar 13 medalles, amb 4 títols de campions: Amador, Xavier Anguita, Aina Pla i Leire Garcia.

Entre el campionat de Catalunya absolut, arcaAdaptat i provincial de Barcelona, els intregrants Tir Arc Olesa sumen 30 medalles i quatre títols de campions de Catalunya. En la categoria màster Josep Lluís Amador va ser doble campió absolut d'arc adaptat amb 520 punts. També Hèctor Garcia en sènior d'arc adaptat va assolir el primer lloc. En categoria novells, Xavier Anguita va dominar la categoria, i Aina Pla, en infantil, i Leire Garcia, en benjamí, es van coronar campiones.

Les medalles de plata van ser per a Adriana Pla, Júlia Galera, Lucía Ramos, Lucas Marne i Basili Garcia en arc compost, mentre que les de bronze es van repartir entre Josep Bastides, en categoria sènior, Bran Rodriíuez, en cadet, i Unai Garcia. També cal destacar el debut en categoria sènior femení d'arc nu U de Marta Gimeno, que va guanyar la medalla de bronze amb 246 punts. I en el provincial de Barcelona el podi va ser totalment olesà, amb Lucía Ramos com a campiona, Clara Soberbio com a medalla de plata i el bronze per a Paula Jiménez, que debutava al campionat i va assolir un tercer lloc brillant.