El City reacciona amb una golejada a fora

El Manchester City de Pep Guardiola va derrotar per 0-4 el West Ham, equip al qual ja havia eliminat de la Copa, i se situa cinquè a la classificació, empatat amb el Liverpool, i deu punts dar-rere del líder, el Chelsea. Els gols de De Bruyne, Silva, Gabriel Jesus i Touré, aquest de penal, van donar el triomf als citizens. En canvi, el Manchester United no va passar de l'empat a zero a casa contra el modest Hull City. En l'altre partit disputat ahir, empat a un gol entre Stoke City i Everton.