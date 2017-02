Sergio García desitja tornar a l'Espanyol

El davanter de l'Al Rayyan Sergio García va lamentar ahir a través de les xarxes socials el seu frustrat fitxatge per l'Espanyol en el mercat d'hivern i va confessar que ja està «comptant els mesos per tornar, amb moltes ganes de fer-ho i amb il·lusió», al club del qual havia estat capità. El futbolista i l'entitat ja havien arribat a un preacord, però no es va poder consolidar perquè l'Al Rayyan no va permetre que el davanter marxés per la gran quantitat de partits que ha d'afrontar properament.