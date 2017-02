Pérez Pérez, Oyón i Pérez Niz seran els àrbitres del partit al Multiusos Fontes do Sar

Els tres col·legiats escollits per la direcció d'arbitratge de la lliga Endesa només han coincidit en aquesta temporada, cadascun, en un partit de l'ICL Manresa. Miguel A. Pérez Pérez (48 anys) exercirà en el Fontes do Sar de Santiago com a àrbitre principal. Un dels dos auxiliars és Juan de Dios Oyón, de 37 anys, policia local a Badalona. L'altre és un dels més veterans de la lliga, el canari Miguel Ángel Pérez Niz (49).

La coincidència d'aquests tres àrbitres amb el Manresa ha estat escassa. Pérez Pérez, que és fill de Cadis però pertany al Comitè de Galícia perquè és casat amb una corunyesa, va dirigir el matx que l'ICL va perdre a la pista del Reial Madrid (96-70) el dia de la lesió de Patrik Auda, però sense que hi hagués cap mena de queixa dels manresans en un partit dominat pels locals i amb una exhibició de Sergi Llull. Oyón va ser a Múrcia, en la tercera jornada, en una altra clara derrota (86-61). Finalment, Pérez Niz va ser un dels àrbitres en la victòria al Congost enfront del Movistar Estudiantes (77-75) en la catorzena jornada.

En el partit a la primera volta al Congost contra l'Obradoiro, amb derrota a la pròrroga per 78-82, els àrbitres van ser Martín Bertran, Sergio Manuel i Caballero.

Repassant la llista dels àrbitres que han dirigit l'ICL, s'hi aprecien algunes curiositats. Per exemple, Daniel Hierrezuelo, àrbitre malagueny, només ha estat en els partits del Manresa davant rivals andalusos. L'ICL ha guanyat els dos contra el Betis, tant a Sevilla com al Congost, i va ser derrotat per l'Unicaja (70-89).