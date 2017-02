Luis Enrique: "No ens conformarem amb l'empat"

Luis Enrique: "No ens conformarem amb l'empat" TONI ALBIR

L'entrenador del Barcelona, Luis Enrique Martínez, ha assegurat que el seu equip no especularà demà amb l'1-2 de l'anada, i que saltarà a la gespa del Camp Nou amb l'objectiu de tornar a derrotar l'Atlètic de Madrid per segellar el seu pas a la final de la Copa del Rei.

"El 0-0 a ells no els serveix i, encara que a nosaltres ens va de meravella, no ens conformarem amb l'empat", ha avançat Luis Enrique, que ha recordat que l'Atlètic sí que no pot especular amb el resultat i que, per tant, potser hagi de fer coses diferents a les quals està acostumat.

"De l'Atlètic sempre hem vist bones actuacions al Camp Nou, però més tancant-se en la seva àrea que en situacions de pressió alta. Demà, potser podrem veure un altre Atlètic de Madrid, un equip pressionant més amunt", ha argumentat.

En qualsevol cas, el tècnic del conjunt blaugrana té clar que l'eliminatòria encara no està, ni de bon tros, resolta: "El resultat de l'anada és bo, però crec que no hi ha cap jugador de la plantilla que pensi que això està fet. És més, patirem durant el partit, segur".

Per això, ha demanat l'ajuda de l'afició. "Necessitarem el suport del nostre públic. A l'afició demà li dono la màxima importància. És una eliminatòria que està ben enfocada, però per a res definitiva", ha insistit.

Per a aquest partit, Luis Enrique podrà comptar amb Andrés Iniesta i Sergio Busquets, els quals s'han entrenat al mateix ritme que els seus companys durant els últims dies.

No obstant això, el preparador asturià ha volgut jugar al gat i al ratolí amb el 'Cholo' Simeone, en respondre que, "potser sí o potser no", els dos jugadors rebran demà l'alta mèdica. El defensa Gerard Piqué també s'ha exercitat avui amb normalitat i estarà demà a la llista.

Qui no podrà participar en el duel, en estar sancionat, és el davanter Neymar da Silva, una baixa significativa per al Barça donat el gran moment que viu l'internacional brasiler.

"El nivell de Ney està per damunt dels gols. El seu rendiment és altíssim, no només pel que genera en desbordament i assistències sinó pel que aporta defensivament, perquè cada vegada està millorant en aquests aspectes", ha destacat del seu pupil.

L'equip blaugrana té tres jugadors advertits de sanció. Leo Messi, Samuel Umtiti i Jordi Alba es perdrien la final si són amonestats, però Luis Enrique no el preocupa aquesta qüestió: "Afortunadament són experts a jugar partits d'aquest nivell i no crec que els condicioni per a res".

Sobre Messi, li han tornat a preguntar si va consensuar amb ell el seu canvi contra l'Athletic per estar més fresc demà i Luis Enrique avui sí que ha deixat entreveure que així va ser. "Tots els entrenadors parlem amb els nostres jugadors. Imagina't amb un del nivell de Leo Messi. Seria ridícul no fer-ho", ha indicat.

També s'ha referit al gran rendiment que està donant Aleix Vidal després de tants mesos d'ostracisme. "Dels seus entrenaments mai no n'ha tingut queixa. En competició, ha tingut les seves oportunitats i les ha aprofitades. Ara està a un nivell altíssim i és una meravella, perquè és una altra opció més per a mi i per a l'equip", ha argumentat.

En aquest sentit, Luis Enrique ha insistit que necessita "a tots" els jugadors, "per intentar complir l'objectiu que ens hem marcat al principi de temporada, el de guanyar totes les competicions".

En aquest sentit, ha negat que la Copa del Rei cobri més importància aquest any per com de complicada s'ha posat la Lliga, encara que ha reconegut que demà, davant seu, tenen "un repte molt interessant i bonic", que és disputar la quarta final copera consecutiva.