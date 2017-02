El nouvingut Gabriel Jesus salva el City de Guardiola

Un doblet del brasiler Gabriel Jesus, fitxat pel Manchester City en el mercat d'hivern i que només ha disputat tres partits amb l'equip de Guardiola, va salvar el seu equip d'empatar a casa davant d'un Swansea que ha reaccionat en les darreres setmanes i que lluita per evitar el descens. El segon gol, a més, va arribar en temps de descompte, quan ja semblava que els gal·lesos s'emportarien un punt de l'Etihad Stadium.

Gabriel Jesus va obrir el marcador als onze minuts després d'aprofitar un rebot en un defensa que va seguir una gran jugada per l'esquerra de Silva. Semblava que el duel seria tranquil per a l'equip de Manchester. Guardiola havia tornat a deixar a la banqueta Claudio Bravo i el Kun Agüero i durant més d'una hora va estar assetjant la porteria visitant, però sense gaire encert.

D'aquesta manera, deu minuts abans del final l'islandès Gylfi Sigurdsson va projectar un fort xut des de vint metres que va sorprendre Willy Caballero i que va significar l'empat momentani. Aleshores, Guardiola va fer entrar Agüero a la desesperada en lloc de Sterling. En ple setge local, l'argentí va provocar un mal refús del porter del Swansea, Lukasz Fabianski, i Gabriel Jesus, novament en posició de rematada, va introduir la pilota al fons de la porteria. Amb aquesta victòria agònica, el Manchester City se situa tercer, dos punts darrere del Tottenham però encara deu darrere del Chelsea. Això sí, ha entrat en zona de Lliga de Campions gràcies a les errades de dos dels seus rivals, el Liverpool i l'Arsenal.



El campió s'enfonsa

L'altre partit que es va disputar ahir va certificar que l'actual campió de la lliga anglesa, el Leicester City, haurà de patir molt per no baixar de categoria. Els foxes, que recuperaven l'algerià Riyad Mahrez, van ser clarament escombrats a casa pel Manchester United (0-3). Va ser als darrers minuts de la primera part en què els red devils van deixar enllestida la victòria amb dos gols gairebé seguits de Mkhitaryan i d'Ibrahimovic. A la represa, el conjunt de Ranieri no es va refer del cop i Juan Mata va anotar el tercer.

Després d'aquest resultat, el United se situa sisè, però només a dos punts de l'Arsenal, que marca la zona de Lliga de Campions. El Leicester ja és només un punt damunt de la zona de descens, que ara ocupa el Hull City.