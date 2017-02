Messi compra la casa als seus veïns perquè feien molt soroll

Ivan Rakitic, el jugador internacional croat que milita actualment al FC Barcelona, ??ha revelat en una entrevista al mitjà croat 'Novi List' el singular mètode de Lionel Messi per lliurar-se d'uns veïns que tenia en el seu actual lloc de residència, a Castelldefels.

"Messi es va comprar una casa a Castelldefels i els veïns eren una mica sorollosos, així que Leo els hi va comprar la casa per estar sol", ha assegurat el migcampista.

El blaugrana, a més, afirma també que li va costar adaptar-se a Barcelona pel caràcter dels catalans als quals es refereix com molt més tancats que els andalusos.

El futbolista culer també fa referència a l'article a les diferències que troba entre els andalusos i els catalans: "Els andalusos són més com els croats, 'anem a poc a poc, demà ja tindrem temps, no hi ha pressa', mentre que els catalans són una mica com els suïssos, no són tan oberts, es respecten els uns als altres però sempre amb certa distància, 'no em toquis i no et faré mal' ".