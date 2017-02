ARXIU PARTICULAR

El Prat va rebre el català contrarellotge de duatló per equips

El Prat de Llobregat va acollir el Campionat de Catalunya de duatló contrarellotge per equips, amb la participació de diverses formacions de l'àmbit de la Catalunya Central. El millor classificat va ser el CA Igualada, setè amb un temps global d'1.0236; amb el mateix registre van entrar el CERR Igualada, desè, i el CN Minorisa (foto), onzè, ambdós amb 1.03.27. El podi final va ser per al Fasttriatlon-CN Montjuïc, amb el millor crono de 58.18, seguit del Prat Triatló, amb 58.43, i el Tricbm, amb 1.0016, i fins a 70 equips classificats. En la classificació femenina, el CERR Igualada va entrar quinzè amb 1.23.31. La primera posició va ser per al Fasttriatlon-CN Montjuic amb 1.10.30, seguit del CN Vic ETB amb 1.1314 i l'Associació Esportiva Rockets amb 1.13.30, fins a 36 equips classificats. Aquest duatló de carretera tenia les distàncies de 5 km de cursa a peu, 20 km de ciclisme i 2 km més corrent, sota l'organització del Prat Triatló 1994.