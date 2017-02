El Madrid acumula l'onzè triomf seguit i el Baskonia està a punt de remuntar

El Reial Madrid va elevar fins a onze el nombre de victòries consecutives entre lliga i Eurolliga en derrotar a domicili l'Unics Kazan (77-81) en un partit més complicat de l'esperat. Els 19 punts d'An-thony Randolph i les onze assistències, rècord personal, de Luka Doncic van ajudar el conjunt de Pablo Laso a aconseguir una victòria que el deixa amb un peu i mig, de manera matemàtica, als quarts de final de la competició.

En el duel d'ahir, els blancs van escapar-se abans del descans (31-41), però van haver de recuperar-se després de la remuntada russa (57-53). En el tram final, tot i la bona actuació de Colom, l'Unics va acabar cedint.

Per la seva banda, el Baskonia va estar a punt de vèncer a Tel Aviv, però entre Larkin, Beaubois i Hanga no van saber què fer en la darrera jugada. El nord-americà va situar els bascos en el partit amb dos triples després d'haver anat darrere amb diferències clares. Un ganxo de Rafa Luz va situar el 85-84, Goudelock va errar, però la darrera acció va ser nefasta per als de Sito Alonso.



Multa per al Barça

Per la seva banda, el Barça Lassa rep avui el Galatasaray enmig d'un mal ambient. A les continuades derrotes cal afegir la notícia avançada ahir per Catalunya Ràdio segons la qual els jugadors han estat multats pel club per baix rendiment. A més, un dels rivals directes, l'Anadolu Efes, va vèncer ahir i el play-off ja es troba a tres victòries. Una de les poques notes positives d'un duel tan perillós pot ser el debut del base nord-americà Xavier Munford, fitxat la setmana passada i que no va jugar contra el Bilbao.