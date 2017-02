Moi Torrallardona ofereix el seu podi en el Dakar a la ciutat de Manresa

Per segon any consecutiu, Moi Torrallardona va signar en el llibre d'honor del consistori manresà. De nou havent pujat al podi en la classificació de camions del mític Ral·li Dakar, aquesta vegada com a tercer classificat, en la trobada a l'ajuntament de Manresa amb el regidor d'Esports i l'alcalde que es va haver d'ajornar uns quants dies per problemes de salut de Torrallardona. Va marxar lesionat d'un genoll cap a Sud-amèrica i, de retorn a casa, en va patir unes inesperades conseqüències amb una embòlia pulmonar del qual va ser tractat satisfactòriament a l'Hospital Sant Joan de Déu. Ahir, del tot recuperat (només li queda pendent la intervenció al genoll del 6 de març) va poder fer la visita pendent a la Casa Gran.

L'alcalde el va obsequiar amb l'àliga, figura del bestiari local, i el copilot i navegant va escriure «ho seguiré intentant, i portant dalt del caixó Manresa».