L'Igualada venç el Rapitenca gràcies a un penal aturat al final del matx

El Club Futbol Igualada va aconseguir una gran victòria contra la Rapitenca que l'allunya de la zona de descens. Els igualadins es van avançar a l'inici de la segona meitat i, quan faltaven 12 minuts per acabar el partit, el porter igualadí va aturar un penal que hagués condicionat el que quedava d'enfrontament.



Els locals van anar de menys a més durant la primera part i van estar a punt de marcar en alguna de les múltiples ocasions que van disposar. De tota manera, els homes de Dani Gimeno anaven creant jugades des del mig del camp, però no aconseguien batre la porteria contrària, tot i els nombrosos xuts que van dur a terme entre els tres pals.



A la represa, la situació va continuar igual. Els blaus no podien superar la defensa contrària, però al minut 18 tot va canviar quan va arribar l'1 a 0 després d'una forta canonada d'Eloi des de fora l'àrea que es va colar al fons de la porteria contrària.



A partir d'aquí, els visitants van estirar les línies i, quan faltaven 12 minuts per arribar al final, l'àrbitre va assenyalar penal a favor de la Rapitenca. La pena màxima la va llançar Sergi amb un xut molt ajustat al pal dret, però el porter igualadí Dani Lledó va intuir la trajectòria, va fer una gran estirada i va aconseguir enviar la pilota a córner.



Als darrers minuts la Rapitenca va avançar les línies. Van anar clarament a buscar l'empat, però els jugadors de l'Igualada van mantenir la porteria a zero i van acabar enduent-se tres punts d'or en la lluita per aconseguir la permanència. El pròxim partit l'Igualada visitarà el camp del Rubí, que va penúltim en la classificació, el diumenge a les 12 del migdia. Enfrontament transcendental per tal d'escapar-se de les places de descens.