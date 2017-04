El torneig CE Puig-reig Obradors tindrà un total de 64 equips

Entre el 30 d'abril i el 7 de maig es disputarà a Puig-reig i Gironella l'edició d'aquest any del torneig Obradors, que reunirà un total de 64 equips, 20 de la categoria de benjamins, 20 d'alevins, 16 de prebenjamins i 6 de categoria femení futbol-7 cadet-infantil.



A part del camp de futbol de Puig-reig, l'1 de maig també hi haurà partits al de Gironella, com a novetat respecte a anteriors edicions. En aquesta ocasió hi haurà, a part d'equips de tot Catalunya, d'altres d'Andorra (FC Encamp), Euskadi (Rioja Alavesa Luzerna) i Itàlia (Bruinese). L'objectiu és fer una festa del futbol base en la qual els equips de les nostres contrades es puguin enfrontar amb altres d'indrets poc habituals.