El Sallent mou fitxa i anuncia diverses incorporacions

Un cop confirmada la continuïtat de Jordi Capellas com a tècnic, el Sallent ha donat a conèixer algunes de les novetats de cara a la propera temporada en la qual l'equip tornarà a jugar al grup 4 de Segona Catalana. Així, són altes Uri Martínez (Avià), Pablo Mitjans (Súria), Sergi Enrique (juvenil CE Manresa), Marc Gómez (Fruitosenc), David Vico (Sallent B) i Marcus (juvenil Sallent). De moment, les baixes confirmades són les de José Maria López Yuti, fitxat per l'Avià, Albert Roca i Xavier Pareja. En els propers dies s'anunciaran més moviments tant pel que fa a les altes com a les baixes.

És previst que la pretemporada dels salletins comenci la primera setmana d'agost.