Les inscripcions per al Casal d'Estiu 2017 del centre manresà continuen obertes

El Pati Vertical de Manresa organitza un any més el Casal d'Estiu 2017 perquè els infants no deixin de practicar esport durant els mesos d'estiu. L'activitat començarà la darrera setmana de juny i es perllongarà fins a la segona setmana d'agost.

El casal està pensat per a nens de cinc a tretze anys que vulguin gaudir d'un espai proper a la natura on podran descobrir noves habilitats i fer nous amics. Les inscripcions ja estan obertes i el preu per setmana és de 70 euros. L'horari serà de matins, cada dia de nou a dos quarts de dues, excepte el dimecres, quan l'activitat s'allargarà fins a les dues.



Un programa farcit d'esport

L'escalada serà l'activitat central del casal però no l'única. Així, també es realitzarà treball amb cordes com nusos i ràpels, tallers de muntanya, excursions amb exploració de la fauna i la flora, astronomia, curses d'orientació, piscina, ioga, acrosport i moltes activitats més.

El Casal d'Estiu del Pati ofereix l'oportunitat d'apropar als nens i nenes els beneficis de practicar esports. A més, l'objectiu principal des de l'escola manresana és fomentar la inquietud dels infants cap a la natura, incidint en l'aprenentatge de noves nocions, com l'orientació, flora i fauna, i tot això en un context familiar.

Tot això, explorant la comarca i mitjançant les instal·lacions del Pati per tal que els més menuts visquin una experiència única.