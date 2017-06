Dissabte comença el període de tempteig sense que molts equips sàpiguen si seran a la lliga

Una de les paradoxes de la situació actual que viu l'ACB és que els terminis s'encavalquen de manera irremissible i no permeten a alguns clubs dur a terme moviments necessaris per començar la temporada següent amb normalitat. Així, mentre ahir tenia lloc l'assemblea, la lliga va fer públiques les dates en les quals les entitats poden fer ofertes als jugadors no renovats que integraven les seves plantilles fins fa unes setmanes o uns dies i garantir-se el dret de tempteig sobre l'oferta d'algun altre equip.

L'ACB va informar ahir que entre dissabte, dia 24, i el dia 27, dimarts, els clubs poden fer ofertes qualificades a aquestes jugadors. A partir de l'endemà, dimecres dia 28, i fins al 9 de juliol, els jugadors poden presentar ofertes d'algun altre equip de l'ACB i el club d'origen disposarà de cinc dies per exercir el dret de tempteig.

Tenint en compte que fins al proper dia 15 de juliol l'ICL i el Betis Energía Plus no sabran si seguiran a la lliga Endesa la temporada vinent o disputaran la LEB Or, amb el descens d'ingressos que això significa, es troben en la disjuntiva de no saber si cal presentar ofertes o anar al tempteig per jugadors que no saben si podran mantenir.