Hamilton supera Senna i repta Vettel al Gran Premi de Bakú

El pilot britànic Lewis Hamilton (Mercedes) va superar, amb la pole número 66 de la seva carrera a la Fórmula 1, al mític pilot brasiler Ayrton Senna i reptarà avui a Bakú, seu del Gran Premi de Azerbaidjan, el pilot alemany Sebastian Vettel (Ferrari), líder del Mundial. Hamilton va ser el clar dominador durant les tres classificacions i va parar el cronòmetre en la tercera sessió dels entrenaments oficials per sortir des del primer lloc amb un temps d'1:40:593. El seu company d'equip, el finlandés Valtteri Bottas, l'acompanyarà avui a la primera fila de la graella. La segona fila de la sortida serà de color vermell i l'ocuparan els dos pilots de Ferrari, el finlandés Kimi Raikkonen sortirà tercer mentre que el líder del Mundial, l'alemany Sebastian Vettel, prendrà la sortida des de la quarta posició.

L'holandés Max Verstappen (Red Bull) sortirà cinquè i el mexicà Sergio Pérez ho farà des de la sisena plaça. Els dos pilots de McLaren-Honda, Fernando Alonso i Stoffel Vandoorne, van ser eliminats a la primera ronda. Ambdós pilots, en qualsevol cas, ja sabien que sortirien els últims a la carrera per culpa de les penalitzacions, 15 posicions per l'espanyol i 30 pel belga per haver canviat diverses peces del seu monoplaça.

L'altre pilot espanyol en pista, Carlos Sainz, va ser eliminat a la segona ronda de la classificació juntament amb el seu company d'equip de Toro Rosso, el rus Daniel Kvyat. Sainz va acabar a la dotzena posició, però arrosegava una penalització de tres llocs pel seu accident al Gran Premi de Montreal (Canadà) amb el pilot francés Romain Grosjean i començarà a la quinzè. Avui es disputarà la carrera a Bakú i els pilots hauran de donar un total de 51 voltes, on faran 306 quilòmetres.