El Swing Manresa aconsegueix tres triomfs en el campionat de Catalunya

arxiu particular

Els participants del Swing Manresa al català de Mollet del Vallès arxiu particular

L'equip de ballarins del Swing Manresa va aconseguir un total de sis podis i tres victòries finals en el campionat de Catalunya de clubs de ball esportiu, que es va dur a terme a la localitat de Mollet del Vallès.

En la categoria sub-13 sèrie C l'entitat manresana va assolir la victòria gràcies a les seves tres parelles, formades per Denis Pasichnyk i Núria Mora, Èrik Gianfrancesco i Èlia Oliva, i Aleix Vicens i Alexia González. En sub-13, els bagencs, amb els duets Robert Cambei i Tatiana González i Andrei Rio i Sofia Rio, també van ser els millors dels diversos clubs participants. En el grup sub-18, el club manresà, que participava amb Dani Mora i Carla Quiñonero i Àngel Domingo i Laia Oliva, no va poder pujar al graó més alt del podi, però va acabar en una meritòria segona posició final.

En categoria absoluta, el Swing va demostrar la seva superioritat, va ser altra vegada el club més potent i es va endur la victòria gràcies a Jordi Pares i Vanessa Planell i Èric i Neus. En el grup de ballarins de més de 35 anys, Jan Boixader i Rosanna Camprubí i Quim i Dolors van obtenir el segon lloc. Finalment, en més de 55 anys, Josep Cayuela i Pepi Gómez i Joan Soler i Eva Arpi van dur l'entitat bagenca fins al tercer lloc.