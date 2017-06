Tres clubs per a quatre ascensos en cinc anys

L'actual Burgos ha hagut de renéixer dues vegades per afrontar amb garanties un ascens a l'ACB. És el quart cop en quatre anys que l'equip aconsegueix a la pista el dret de ser a la màxima categoria del bàsquet estatal. Però els requisits econòmics ho han impedit fins i, pel camí, han deixat dos cadàvers: el CB Atapuerca i el CB Tizona, els predecessors del CB Miraflores, el nom oficial que rep ara el primer club de la ciutat.

El CB Atapuerca, el club primigeni, va anar aconseguint ascensos des de la lliga EBA fins que el 2013 es va proclamar campió de la LEB Or i es va guanyar el dret a pujar a l'ACB. Però en comptes de confirmar aquest premi, el club va desaparèixer.

Els responsables del club van mantenir l'estructura de l'entitat, amb els mateixos directius i patrocinadors, però es van refundar amb el nom de CB Tizona, un club històric de la ciutat. Una metamorfosi que va donar com a resultat un nou club, ara en forma de societat anònima esportiva, que perseguia comprar la plaça d'ACB a qualsevol equip que hagués estat abans de la lliga. D'aquesta manera, s'estalviaven pagar el cànon d'ascens. Una estratègia que no va donar el resultat esperat: el CB Tizona no va aconseguir pujar, i això que l'equip, a la pista, seguia obtenint èxits. De fet, l'ascens esportiu a l'ACB dues temporades seguides, la 2013-14, i la 2014-15, amb el manresà Miquel Feliu a la plantilla.

L'estiu del 2015, la directiva del CB Tizona va dissoldre el club. Immeditament va néixer el CB Miraflores, promogut per un grup d'empresaris de la ciutat. La nova entitat va ser inscrita directament a la LEB Or com a club de nova creació. I dos anys més tard, el club ha aconseguit un altre ascens esportiu per a la ciutat del Burgos. El cinquè en quatre anys, signat per un tercer club.