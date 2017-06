Quintana i Valverde lideraran el Movistar al Tour de França

El colombià Nairo Quintana i el murcià Alejandro Valverde seran els principals ciclistes del Movistar en el Tour de França, que comença aquest dissabte amb una contrarellotge a la localitat alemanya de Düsseldorf.

Quintana serà el cap de files i buscarà guanyar per primer cop la ronda francesa, on ja ha assolit dos segons llocs i un tercer. Valverde serà el seu principal aliat en la lluita per destronar el britànic Chris Froome (Sky), vencedor del Tour en les darreres dues edicions. Tots dos estaran acom-panyats pels espanyols Jonathan Castroviejo i Jesús Herrada, el costarriqueny Andrey Amador, l'alemany Jasha Sütterlin, l'italià Daniele Bennati i el colombià Carlos Betancur.



Aru serà el cap de files a l'Astana

Qui també va fer pública la llista de nou corredors que prendran part a la cursa francesa és l'Astana, que tindrà en l'italià Fabio Aru l'opció més sòlida per assaltar la general. Un altre ciclista que també pot ser entre els millors és el danès Jakob Fuglsang, que fa poc va sorprendre tothom amb el triomf al Dauphiné. El danès Michael Valgren, l'italià Dario Cataldo, els kazakhs Alexey Lutsenko, Dmitriy Gruzdev, Bakhtiyar Kozhatayev i Andrey Zeits i l'ucraïnès Andriy Grivko completen la formació.