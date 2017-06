Converteixen un any més la plaça Major en una pista de vòlei platja

arxiu particular

La plaça Major de Manresa en una edició passada del torneig arxiu particular

Com cada estiu, la plaça Major de Manresa ha quedat coberta de sorra durant una setmana per a la celebració de l'onzena edició del torneig de vòlei plata que organitzen conjuntament l'Ajuntament de Manresa i el Club Vòlei 6.

La competició es durà a terme fins diumenge, 2 de juliol, i els partits es juguen cada dia de 2/4 de 7 de la tarda a les 12 de la nit (menys diumenge). Enguany s'hi han inscrit un total de 45 equips. Ahir, dimarts, també es va iniciar el campus de vòlei per a infants i joves, amb un total de 21 participants que volen iciciar-se o volen continuar practicant el vòlei platja. Igualment va començar el torneig júnior, amb un total de 8 equips inscrits i que finalitza dissabte, 1 de juliol, amb les corresponents finals. Diumenge, de les 9 del matí a les 9 del vespre (amb dues hores de descans al migdia), estarà destinat a la fase final de la competició sènior amb les diferents eliminatòries .

Els equips tots són mixtos i estan formats com a mínim per 4 persones. Els participants han estat dividits entre els que juguen a vòlei platja habitualment i els que s'hi inicien. Així, hi ha 18 equips amb una certa experiència, els blaus, i els 27 restants s'inicien en aquesta modalitat, els vermells.