Manresa toca el cel del parapent estatal

Fa un parell d'anys, Regió7 va publicar un reportatge en què s'explicava que un dels grans dominadors del parapent estatal, el manresà Xevi Bonet, tenia relleu a la capital del Bages. Dos joves pilots, Sergi Claret i David Villarta, que aleshores tenien 21 i 18 anys, respectivament, ja despuntaven en el panorama estatal. El primer d'ells ja discuteix, fins i tot, el triomf al seu mestre al club Alioth. Claret ha quedat segon en el recentment disputat campionat d'Espanya, que va tenir lloc a Pedro Bernardo (Àvila). La primera posició va correspondre a Bonet, el seu setè títol, una fita que no assolia des de feia deu anys. És fàcil dir, doncs, que Manresa sobrevola més amunt que ningú en el parapent estatal.



Quatre dies i un de descartat

El campionat, que també era open, tenia la presència d'una nombrosa participació estrangera, la qual cosa feia més complicada la missió de guanyar-lo. En total, 150 pilots, 48 dels quals de fora d'Espanya. Al final, les condicions meteorològiques van permetre volar quatre dies, amb 63, 79, 163 i 52 quilòmetres de recor-regut, respectivament.

El parapent és un esport en el qual els competidors han de planejar i, gràcies a l'ús dels GPS, anar passant per una mena de punts de control imaginaris situats al cel. Qui fa el recorregut més de pressa, guanya.

Aquesta vegada, dels quatre dies en què es va poder volar es podia descartar el pitjor resultat, la qual cosa derivava en una competició d'estratègia. En la classificació final, Xevi Bonet va guanyar amb un total de 2.995, només 40 més que Sergi Claret. El tercer lloc va ser per a un dels competidors que serà al mundial, Francisco Javier Reina, amb 2.932. Aquest va ser el setè títol per a Bonet, que no en guanyava cap des del 2007. Ell mateix explicava que «és curiós, perquè durant aquest temps he fet podi en campionats internacionals, però no havia pogut tornar a guanyar.



Relleu assegurat

Aquest títol ha estat especial per la segona posició d'un dels seus deixebles, Sergi Claret, que s'instal·la en l'elit espanyola. L'altre competidor de l'Alioth, David Villarta, va ser 38è en el total, 19è entre els estatals. Bonet explica que «hi va haver molta igualtat perquè tots vam volar amb el mateix parapent. El segon lloc del Sergi em fa molta il·lusió. Tant ell com el David ja es veia de fa temps que tenen un gran futur i seran molts anys al capdavant» de les classificacions dels campionats.

Una de les curiositats va arribar quan Claret no va poder pujar al podi i va ocupar el seu lloc el president de l'Alioth, Jordi Masanés. El motiu va ser que després del tercer dia ja va assegurar el podi i va marxar per altres compromisos abans de competir a l'últim.