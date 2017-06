Un blau viu i polaritzat, color principal de la segona samarreta del Barça

La marca de roba nord-americana Nike ha donat els detalls de la segona equipació del FC Barcelona de cara al pròxim curs, que destaca pel predomini d'un blau amb un to viu i polaritzat.



La multinacional nord-americana ha revelat el disseny de la samarreta que l'equip entrenat per Ernesto Valverde habitualment s'enfundarà quan no jugui de blaugrana.



En el seu comunicat, Nike defineix el to de la samarreta com "un blau viu i polaritzat", que comptarà amb uns detalls al coll inspirats en la història i la cultura del club, parcialment definits per la bandera catalana.



A la part interior de la samarreta, es veuran les paraules "Força" en la part interna de la màniga dreta i "Barça" a l'esquerra.



A més, als laterals de l'equipació s'ha dissenyat una franja de color grana i blau fosc, a la part esquerra i dreta, respectivament, que s'estén al llarg de la samarreta i dels pantalons curts.



Finalment, les mitges blaves també mostren la paraula "Barça" a la part davantera, així com un distintiu estampat a la part posterior del panxell que mostra un to blau més fosc.





?? Els detalls de la segona equipació del Barça 2017/18

?? La samarreta que mai no dorm

???? Força Barça! pic.twitter.com/XeB7tLzGmD — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) 29 de juny de 2017