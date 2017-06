Confirmen Toni Baños per al Mundial juvenil de Kenya

arxiu particular

Toni Baños arxiu particular

Ara ja és oficial. L'atleta berguedà Toni Baños, de l'Avinent CA Manresa, ha estat seleccionat pel comitè tècnic de la Federació espanyola per participar en el campionat del Món juvenil que es disputarà a Nairobi (Kenya) del 12 al 16 de juliol. Entrenat per Joan Lleonart, Baños va ser campió estatal diumenge a Getafe en els 2.000 obstacles. El berguedà rubricarà una excel·lent temporada amb aquesta internacionalitat. La seva actuació està prevista per al dia 14, i en cas de passar a la final, aquesta seria el dia 16, el darrer d'aquests campionats mundials. Baños és un dels deu atletes seleccionats (4 nois i 4 noies).