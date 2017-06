«Em vaig perdre la festa major però he portat la lliga»

La final de la lliga Endesa va començar el 9 de juny, a Madrid. Un dia abans, a Santpedor, es donava el tret de sortida a la festa major. I Rafa Martínez no podia ser-hi, tenia feina. El capità del València Basket iniciava l'última etapa per aconseguir el títol de lliga ACB, que ahir va celebrar amb els seus conciutadans. «Em vaig perdre la festa major però us he portat una lliga», va declarar Rafa Martínez davant una plaça Gran de Santpedor que va esclatar a aplaudir el seu heroi.

Unes 300 persones s'havien congregat davant de l'ajuntament per celebrar el gran èxit de l'ídol local amb ell present. «Fa un any vam posar el teu nom al pavelló i la vam encertar», li va dir l'alcalde, Xavier Codina. «Ets un gran jugador i una millor persona».

Minuts abans, al seu despatx, l'alcalde va fer entrega a Rafa Martínez d'una bandera de la vila perquè la pugui mostrar amb orgull sempre que celebri un èxit. Va ser una manera bonica de dir-li que ha de jubilar la samarreta que mostra sempre (ho va tornar a fer en guanyar la lliga) amb el lema «Santpedor és un altre món».

Després de la trobada institucional, tot i el seu caràcter informal, va arribar el moment més esperat: Rafa Martínez va pujar a l'escenari que hi havia muntat i va poder rebre l'estima i els elogis dels veïns. La presidenta del CB Santpedor, Maria José Gómez, va pujar acompanyada de dues joves jugadores que li van fer uns obsequis a Rafa Martínez: unes gorres i una samarreta.

I un cop l'alcalde va acabar el seu breu discurs, en què va recordar l'encert de posar el nom de Martínez al pavelló de la ciutat, va arribar el moment del gran protagonista. Un cop va acabar l'ovació per recordar que jugava la final de la lliga mentre se celebrava la festa major de la vila, Rafa Martínez va dir que està «content de portar el nom de Santpedor» arreu. I va afegir: «M'omple veure com viviu els meus èxits i les meves decepcions. No tinc paraules per explicar com m'heu donat suport».

El flamant campió de lliga també va donar un consell als més joves, perquè puguin fer realitat els somnis que puguin tenir: «Si penseu cada dia en una cosa que desitgeu molt, amb fe i esforç s'aconsegueix». I ell n'és l'exemple més clar.



Llàgrimes amb una carta

El moment més emotiu, però, es va viure quan la responsable de comunicació de l'Ajuntament, Montserrat Xixons, va llegir una carta que l'Arnau, un del seus nebots, i que no podia ser a l'acte, li havia dedicat. «Estic molt orgullós de tu. Et vull donar les gràcies per aquests nou anys a València. Continua fotent-li ous, ets un exemple». Unes paraules que van provocar les llàgrimes de Rafa Martínez, visiblemente emocionat.

La mateix emoció que es podia veure a la cara dels seus pares i germans, orgullosos del que havia aconseguit el seu fill i germà. Un bonic homenatge que va acabar amb un pilar dels castellers de Santpedor, amb una traca, amb un brindis i amb una fotografia en què Rafa Martínez va baixar de la tarima per posar-se al costat de la seva gent. Un santpedorenc més.