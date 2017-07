Estrena brillant de l'Athletic Aguilar

Tot va començar a l'època de les caramelles del 2016, quan un grup d'amics del poble va decidir crear un club de futbol sala a Aguilar de Segarra. L'entusiasme i la motivació davant de nous projectes per al poble tant de gent gran com de joves van ser clau per a la fundació d'aquesta nova entitat. Així doncs, en el seu primer any de vida, aquest club d'amics del poble ha aconseguit l'ascens a la Primera Territorial després de guanyar la lliga a la Segona Territorital grup D de la Federació Catalana de futbol sala. Manel Calderó, president de l'Athletic Aguilar, creu que la clau de l'èxit ha estat la unió entre jugadors i afició. Els objectius des de la fundació, segons Calderó, no passaven per aconseguir l'ascens: «El que ens vam proposar, com a objectiu grupal, era crear un equip de futbol unit, exemplar i respectuós amb la resta de formacions».

Equip de poble

El conjunt que ha format part de la història de l'Athletic Aguilar de Segarra, en el seu primer any i amb tots els èxits aconseguits, ha estat format pels jugadors Albert Agúndez, Aleix Torra, David Teston, Eloi Vilaseca, Erik Vila, Gilles Brice Ribalta, Marc Bacardit, Marc Torra, Mohamed Ibrahimi, Oriol Bassa i Sergi Claret. L'entrenador d'aquest conjunt ha estat Francisco Martínez.

Tot i la seva ubicació al mapa, Calderó no creu que el fet de ser a Aguilar de Segarra sigui un problema per fer-hi venir nous jugadors: «ser en un poble té els seus avantatges i els seus inconvenients, i crec que la clau és mostrar al jugador tot allò que hi podrà aportar, a la vegada de tot allò que l'equip i el poble en general li aportaran a ell». A part de fitxar esportistes, la filosofia del club és «buscar persones que creiem que s'adaptaran bé al vestidor, que congeniaran amb la resta de la plantilla i que hi contribuiran amb un bon comportament» .



Nous reptes

L'Athletic Aguilar de Segarra ja prepara la seva segona temporada, aquest cop, però, a la Primera Territorial. Calderó es mostra molt ambiciós i té ganes de començar a treballar: «Tenim un repte molt motivador, som conscients de les nostres limitacions i que no som invencibles, però tenim unes ganes enormes de continuar creixent i continuar competint. Creiem que amb el canvi de categoria veurem canvis en les formes de jugar, però és la millor oportunitat per millorar».