Nadal venç amb comoditat en el debut a Wimbledon

El tennista manacorí Rafa Nadal no va tenir problemes en el seu debut en l'edició d'enguany del torneig de Wimbledon i va escombrar de la pista l'australià John Millman en tres contundents mànigues (6-1, 6-3 i 6-2) en un matx que va durar una hora i 46 minuts.

En la seva reaparició després de proclamar-se campió del Roland Garros per desena vegada, Nadal, que és el quart cap de sèrie del torneig anglès, va mostrar una imatge molt sòlida i no va donar cap possibilitat al seu rival, que ocupa el número 137 del rànquing mundial. El proper rival de Nadal en segona ronda serà el nord-americà Donald Young, que es va beneficiar de la retirada del seu rival, l'uzbek Denis Istomin, a causa d'una lesió en el quart set de l'enfrontament.

Per la seva banda, el britànic Andy Murray va començar la defensa del títol amb una incontestable victòria davant el kazakh Alexander Bublick, número 135 de l'ATP, per 6-1, 6-4 i 6-2, en un matx que va durar una hora i 44 minuts. El duel a la pista central de l'All England Club no es va aturar, tot i la pluja, gràcies al sostre retràctil i va ser un monòleg del número 1 del món, que s'enfrontarà en la segona ronda amb l'alemany Dustin Brown, que va superar el portuguès Joao Sousa.